Сергей Петриченко: «Мы достигли рекордных показателей по вывозу снега»

Об изменении подхода к уборке улиц и дорог в Петербурге за последние несколько лет, работе с кадрами, а также благоустройстве города к 80-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне - в эксклюзивном интервью нового председателя Комитета по благоустройству Сергея Петриченко - Сергей Николаевич, какие задачи вы ставите перед собой на новом посту? Самое основное - чёткое выполнение моих прямых должностных обязанностей, которые определены губернатором нашего города Александром Бегловым.