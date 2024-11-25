Российский военный в одиночку откинул диверсионную группу ВСУ от позиций России

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) рядовой Владимир Варич обнаружил диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ), после чего в одиночку откинул противника от позиций армии России.
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