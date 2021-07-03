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«Кристина себя изуродовала пластикой, теперь за дочь взялась», – хэйтеры жёстко раскритиковали Орбакайте из-за того, что она делает с 9-летней дочерью

«Кристина себя изуродовала пластикой, теперь за дочь взялась», – хэйтеры жёстко раскритиковали Орбакайте из-за того, что она делает с 9-летней дочерью

«Кристина себя изуродовала пластикой, теперь за дочь взялась», – хэйтеры жёстко раскритиковали Орбакайте из-за того, что она делает с 9-летней дочерью Оксана БуянкинаПублика осудила Кристину Орбакайте за то, что она  с детства водит дочку на косметические процедуры.

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Ирина Петрова
Нужно было
Ирина Петрова
Нужно быдо с пеленок, совсем мозги высохли.. 😢

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