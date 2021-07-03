«Кристина себя изуродовала пластикой, теперь за дочь взялась», – хэйтеры жёстко раскритиковали Орбакайте из-за того, что она делает с 9-летней дочерью Оксана БуянкинаПублика осудила Кристину Орбакайте за то, что она с детства водит дочку на косметические процедуры.
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