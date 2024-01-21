COPE: Мбаппе перейдёт в «Реал», только если его мать лично позвонит Пересу

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе может перейти в «Реал» в зимнее трансферное окно. Как сообщает COPE, переход форварда в испанский клуб возможен лишь в том случае, если мать Мбаппе лично позвонит президенту «Реала» Флорентино Пересу и сообщит о желании сына перейти в команду.