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Китай

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Парламентарии стран БРИКС отметили растущую роль объединения в международных делах

Санкт-Петербург, 11 июля /Синьхуа/ -- Спикеры законодательных органов стран БРИКС в четверг на пленарном заседании 10-го Парламентского форума БРИКС в Санкт-Петербурге отметили растущую роль объединения в развитии мировой экономики и выработке решений глобальных проблем.

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