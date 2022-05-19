Daily Moscow

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Российским переработчикам текстиля перестало хватать сырья

Российские переработчики ткани заявили о потере 85% сырья из-за санкций западных стран. Как сообщает РБК со ссылкой на участников рынка, на фоне западных санкций и остановки импорта из Европы переработчикам текстиля в России не хватает сырья.

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