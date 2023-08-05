Премьер Литвы Шимоните заступилась за министра обороны перед президентом

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что доверяет министру обороны республики Арвидасу Анушаускасу после того, как глава государства Гитанас Науседа обвинил его в раскрытии "информации для ограниченного пользования", передает LRT.
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что доверяет министру обороны республики Арвидасу Анушаускасу после того, как глава государства Гитанас Науседа обвинил его в раскрытии "информации для ограниченного пользования", передает LRT.
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