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Премьер Литвы Шимоните заступилась за министра обороны перед президентом

Премьер Литвы Шимоните заступилась за министра обороны перед президентом

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что доверяет министру обороны республики Арвидасу Анушаускасу после того, как глава государства Гитанас Науседа обвинил его в раскрытии "информации для ограниченного пользования", передает LRT.

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