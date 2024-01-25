«Будто после подтяжки»: Асмус решилась на признание, увидев себя в отражении

Актриса не увлекается салонными процедурами Кристина Асмус www.globallookpress.com/Павел Кашаев Несколько лет назад Кристина Асмус привела фанатов в недоумение, заявив, что не пользуется никакой уходовой косметикой.
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