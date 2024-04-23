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«Не штрафы, а запланированные поборы»: депутат Заксобрания – о том, как город превратился в ловушку для водителей

«Не штрафы, а запланированные поборы»: депутат Заксобрания – о том, как город превратился в ловушку для водителей

Депутат Законодательного собрания Николай Мочалин обратил внимание правительства Новосибирской области и коллег по парламенту на важную проблему – камеры, фиксирующие нарушения ПДД, работают не на безопасность, а на зарабатывание денег.

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