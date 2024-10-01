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Bloomberg: состояние богатейших россиян с начала года выросло на $31 млрд

Bloomberg: состояние богатейших россиян с начала года выросло на $31 млрд

Состояние богатейших бизнесменов РФ увеличилось на $31,025 млрд с начала 2024 года. Это следует из опубликованного агентством Bloomberg "Индекса миллиардеров" (Bloomberg Billionaires Index), который рассчитывается на основе стоимости акций компаний.

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