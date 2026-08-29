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Два трамвая столкнулись у дворца в Стамбуле, пострадали 11 человек

Два трамвая столкнулись у дворца в Стамбуле, пострадали 11 человек

www.globallookpress.com/Lu Zhe/Xinhua Как минимум 11 человек получили травмы в результате столкновения трамваев в районе Зейтинбурну турецкого города Стамбула.

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