В Астрахани налоговую в очередной раз обманули на несколько миллионов

В этом подозревается директор фирмы. По версии следствия, бизнесмен, работая в сфере строительства судов и плавучих конструкций, имея реальную возможность погасить задолженность по уплате НДФЛ, не перечислил в бюджет более 4,8 миллиона рублей.
В этом подозревается директор фирмы. По версии следствия, бизнесмен, работая в сфере строительства судов и плавучих конструкций, имея реальную возможность погасить задолженность по уплате НДФЛ, не перечислил в бюджет более 4,8 миллиона рублей.
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