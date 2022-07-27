Пункт-А

16 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Бреслова
    если полиция спустит на тормозах и ублюдков живодеров не накажут, то Астрахань ждет катаклизм, как Якутию... А этим м...Кадры не для слаб...
  • Михаил Шаповалов
    Где выдаются справки, сертификаты и другая необходимая документация на металлолом? Как узаконить добываемое на старых...Астраханские поли...
  • Павел К
    Эх и нужное дело.  Убийц, воров, т.н. "олигархов", которые воруют миллиардами, менты ловить не умеют. А на этой мелоч...Астраханские поли...

В Астрахани налоговую в очередной раз обманули на несколько миллионов

В Астрахани налоговую в очередной раз обманули на несколько миллионов

В этом подозревается директор фирмы. По версии следствия, бизнесмен, работая в сфере строительства судов и плавучих конструкций, имея реальную возможность погасить задолженность по уплате НДФЛ, не перечислил в бюджет более 4,8 миллиона рублей.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх