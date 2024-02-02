Штрафовать начнут быстрее: кого из водителей первым лишат 3000 рублей в 2024 году

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России планирует ускорить взыскание штрафов, выписанных Государственной инспекцией по безопасности дорожного движения (ГИБДД).
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