Де Кетеларе пошел «Милану» на уступки по зарплате, чтобы ускорить трансфер. Переговоры с «Брюгге» на финальном этапе

Полузащитник «Брюгге» Шарль де Кетеларе близок к переходу в «Милан». По сведениям инсайдера Николо Скиры, переговоры между клубами находятся на заключительном этапе, сделка оценивается в 35 млн евро с учетом бонусов.
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