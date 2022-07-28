Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Шаронов
    поздравляю. успехов тебе в спорте и дальнейшей работе.Евгения Медведева...
  • Зоя Иманбаева
    обменять на сидящего в тюрьме США БУТАХэмилтон об арест...
  • Сергей Роднов
    Правильно будет воспитывать молодых спортсменов не стремится в Думу , а то некоторые сидят с сонными глазами в Думе д...Тарасова об избра...

Де Кетеларе пошел «Милану» на уступки по зарплате, чтобы ускорить трансфер. Переговоры с «Брюгге» на финальном этапе

Полузащитник «Брюгге» Шарль де Кетеларе близок к переходу в «Милан». По сведениям инсайдера Николо Скиры, переговоры между клубами находятся на заключительном этапе, сделка оценивается в 35 млн евро с учетом бонусов.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх