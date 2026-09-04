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Царьград

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«СТРАНА.ua»: Пожар охватил завод Coca-Cola в Киевской области

«СТРАНА.ua»: Пожар охватил завод Coca-Cola в Киевской области

В Киевской области произошёл пожар на заводе компании Coca-Cola, расположенном в промышленной зоне Броварского района.

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