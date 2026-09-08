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ИА Регнум

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Политолог Ухов: атака ВСУ на храм в Энергодаре является сатанизмом

Политолог Ухов: атака ВСУ на храм в Энергодаре является сатанизмом

Удар украинских боевиков по зданию Свято-Богоявленского храма в Запорожской области является сатанизмом (движение признано экстремистским и запрещено в РФ).

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