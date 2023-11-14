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«Наполи» предложил Тудору 1-летний контракт. Тренер согласен и ждет окончательного решения клуба

«Наполи» предложил Тудору 1-летний контракт. Тренер согласен и ждет окончательного решения клуба

Стороны ведут переговоры в Риме, и хорват согласился на однолетний контракт, предложенный президентом неаполитанцев Аурелио Де Лаурентисом, хотя изначально хотел заключить соглашение на более долгий срок.

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