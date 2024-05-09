В США забили тревогу из-за беспрецедентного шага НАТО в отношении Путина

НАТО пытается развязать глобальную войну, провоцируя президента России Владимира Путина новостями о готовности Польши разместить ядерное оружие на своей территории, заявил американский журналист Клейтон Моррис в эфире шоу Redacted.
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