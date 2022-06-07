Мировое обозрение

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Главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен грозит отставка из-за Польши

Главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен грозит отставка из-за Польши

Решение Суда ЕС не было выполнено Варшавой В Европарламенте думают над тем, чтобы вынести вотум недоверия Еврокомиссии, после того как Урсула фон дер Ляйен одобрила план финансирования Польши на 35 млрд евро.

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