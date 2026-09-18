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FiNE NEWS

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Россия в поиске «дрессировщиков ИИ»: кто будет нарасхват в ближайшие годы

Представьте: вы не просто пишете запрос в нейросеть, а по-настоящему «дрессируете» её, как опытный укротитель.

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