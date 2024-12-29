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Русская весна

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Доля страны, проданной в рабство: украинцев заложили Западу как «пушечное мясо»

Доля страны, проданной в рабство: украинцев заложили Западу как «пушечное мясо»

Ведущий программы «Спецпредставитель», посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИД России, соучредитель фонда «Помогаем нашим» Родион Мирошник заявил, что люди на Украине фактически заложены в обязательства Украины перед Западом.

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