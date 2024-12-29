Ведущий программы «Спецпредставитель», посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИД России, соучредитель фонда «Помогаем нашим» Родион Мирошник заявил, что люди на Украине фактически заложены в обязательства Украины перед Западом.
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