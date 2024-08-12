Не гоните лошадей

ИРИНА АЛКСНИС Учитывая, что Запад открыто вписался в курскую авантюру, снова пошли комментарии (от тревожно-рассудительных до истерических), что Россия обязана дать на это жесткий ответ, потому что, если все снова ограничится заявлениями про пересечение очередной красной линии, это для нее плохо кончится.
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