На ЮУЖД с рельсов сошли вагоны с рудой

В Челябинской области с рельсов сошли вагоны с рудой. Как сообщили РИА «Новый День» в Уральской транспортной прокуратуре, инцидент произошел накануне на подъездном железнодорожном пути на территории АО «Учалинский ГОК» в районе станции Учалы Южно-Уральской железной дороги.