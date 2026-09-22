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Хуситы — законное правительство Йемена

Хуситы — законное правительство Йемена

Некоторые российские СМИ, освещающие вопросы международной политики, ошибочно называют ничтожных саудовских марионеток со штаб-квартирой в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, живущих на кровавые саудовские деньги и оккупирующих клочки йеменской территории без осуществления функций государственной власти, «законным правительством Йемена», «международно признанным правительством Йемена» и так далее Фото: GLOBAL LOOK PRESS На самом деле, законным правительством Йемена на основании череды правопреемств является правительство хуситов, заседающее в столице Йемена — Сане вместе с йеменским парламентом, и осуществляющее все функции государственно власти на освобожденных от иностранных оккупантов территориях Йемена.

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