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В Ноябрьске завершается возведение каркаса новой начальной школы

В Ноябрьске завершается возведение каркаса новой начальной школы

Строящийся корпус для школы №6 сможет разместить 500 учеников. В учебных кабинетах установят интерактивное оборудование последнего поколения, а в специализированных помещениях — современные лаборатории для практических занятий.

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