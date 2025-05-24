В Ноябрьске завершается возведение каркаса новой начальной школы

Строящийся корпус для школы №6 сможет разместить 500 учеников. В учебных кабинетах установят интерактивное оборудование последнего поколения, а в специализированных помещениях — современные лаборатории для практических занятий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)