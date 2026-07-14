От тюремной камеры до Канн: трагедия режиссера Виталия Каневского

Путь режиссера Виталия Каневского – захватывающая и невероятная история о том, как от тяжелого детства в маленьком приморском шахтерском городке и суровых лет в лагерях в молодости он пришел к признанию на Каннском кинофестивале.
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