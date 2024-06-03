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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Огромный гаражный комплекс построят в районе Барнаула, где возвели много высоток

Огромный гаражный комплекс построят в районе Барнаула, где возвели много высоток

Проект рассмотрели 30 мая на заседании градсовета города Гаражный комплекс в Барнауле Два вместительных гаража-стоянки для сотен автомобилей с помещениями общественного назначения планируют построить в Барнауле по адресу проезд Северный Власихинский, 118 и 120.

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