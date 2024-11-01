РБК: некоторые россияне получат годовые премии раньше, чем ожидали

Крупные российские компании начали планировать перенос выплаты годовых премий и бонусов сотрудникам на декабрь 2024 года, чтобы избежать новых правил налогообложения, вступающих в силу с 1 января 2025 года.
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