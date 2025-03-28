ФСБ предотвратила теракт украинских спецслужб в Москве

Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ) задержала гражданина России, собиравшегося по заданию спецслужбы Украины взорывать административное здание в центре Москвы, сообщает 28 марта Центр общественных связей ФСБ.
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