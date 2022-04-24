Литва предложила Евросоюзу ввести санкции в отношении Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

Власти Литвы инициировали введение санкций в отношении Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Информацию о предложении Вильнюса Брюсселю включить главу РПЦ в санкционный список сообщил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в воскресенье новостному порталу 15min.
Популярные статьи
- Постпред РФ при ООН Полянский: история украинской бабушки с Красным флагом вызвала резонанс на Западе и в России
- Кадыров сообщил о ликвидации в Попасной «титулованного» инструкторами НАТО украинского националиста Щербака
- Коротченко: если угрозы будут продолжаться, такие персонажи действительно могут стать целями
Свежие комментарии