Литва предложила Евросоюзу ввести санкции в отношении Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

Власти Литвы инициировали введение санкций в отношении Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Информацию о предложении Вильнюса Брюсселю включить главу РПЦ в санкционный список сообщил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в воскресенье новостному порталу 15min.