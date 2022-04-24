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Литва предложила Евросоюзу ввести санкции в отношении Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

Литва предложила Евросоюзу ввести санкции в отношении Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

Власти Литвы инициировали введение санкций в отношении Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Информацию о предложении Вильнюса Брюсселю включить главу РПЦ в санкционный список сообщил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в воскресенье новостному порталу 15min.

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