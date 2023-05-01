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Глава ВСС Севастьянов сообщил, что папа Римский Франциск призвал Украину и Россию отказаться от наступлений в зоне СВО

Руководитель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов заявил, что папа Римский Франциск призвал Украину и Российскую Федерацию  отказаться от попыток наступления в зоне специальной военной операции.

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