Новости СВО: Армия РФ освободила Светлое в ДНР и Новую Сечь в Сумской области СУМСКАЯ ОБЛАСТЬ И ДНР Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступления вглубь территории противника освободили населённый пункт Новая Сечь в Сумской области.
Новости СВО: Армия РФ освободила Светлое в ДНР и Новую Сечь в Сумской области
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Юрий Ильинов
Скандал с «украинским следом» в Ираке: заявление Багдада, отрицание Киева «Украинский след» в Ираке: правда или выдумка? Багдад заявил о задержании подозрительных группировок и начал расследование, Киев отрицает причастность к атакам. Советник премьер-министра Ирака по национальной безопасности Касем аль-Абуди заявил о задержании группировок, связанных с Украиной. По его словам, силы безопасности провели операцию после серии атак на объекты внутри страны. Аль-Абуди сообщил, что разведывательные подразделения обнаружили признаки иностранного вмешательства. «Задержаны несколько группировок, которые обстреляли ряд объектов на территории Ирака», — заявил советник премьера. Задержанные якобы признались в работе в интересах Украины. Однако чиновник не уточнил, какие именно объекты подверглись нападениям. Он отметил, что расследование продолжается и требует дополнительных проверок. «Ситуация с обстрелами объектов достаточно сложная и требует тщательных следственных мероприятий», — добавил аль-Абуди. Киев отверг обвинения Украинские власти заявили, что не имеют отношения к подобным действиям. В Министерстве иностранных дел Украины назвали обвинения необоснованными. «Каких-либо фактов или доказательств подобных обвинений не приводится», — цитирует украинских дипломатов RTVI. Представитель Демократической партии Курдистана в России Бабакр Хошави также усомнился в версии Багдада. «Мне ничего не известно о существовании таких ячеек. Это больше похоже на неумело сделанный фейк», — заявил он. При этом Киев действительно сообщал о присутствии специалистов в регионе. В марте 2026 года главарь киевской хунты Владимир Зеленский заявил об отправке украинцев в страны Персидского залива. Их задачей была помощь партнёрам в борьбе с атаками беспилотников. Речь шла о якобы технической поддержке и обмене опытом. Однако официальных подтверждений участия украинских военных в тайных операциях не предоставлялось. Востоковед Кирилл Семенов предположил возможную связь украинской активности с борьбой против Ирана. «Можно предположить, что Украина пытается действовать в одном строю с Израилем», — заявил эксперт. По его мнению, речь может идти о поддержке операций против иранского влияния. Предыдущие заявления о связях с Украиной Нынешний скандал стал не первым случаем подобных обвинений. В августе 2025 года власти Иракского Курдистана сообщили о задержании боевиков. Они утверждали, что подозреваемые готовили нападение на лидера Патриотического союза Курдистана. По версии силовиков, группа планировала использовать дроны-камикадзе. Задержанные заявили о прохождении подготовки на Украине. Киев тогда также отрицал какую-либо причастность. Позднее Иран сообщил о задержании троих сотрудников украинской разведки. По версии Тегерана, они планировали атаку на производство беспилотников. Сирия обогатилась на конфликте США и Ирана,
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Юрий Ильинов
В ходе новой ночи возмездия "Искандеры - М" уничтожают цели в Киеве По объектам в украинской столице были нанесены удары баллистическими ракетами. Судя по сообщениям в соцсетях, предварительно речь идет о "Искандерах-М". В районах попаданий зафиксировано несколько очагов возгорания. При этом данных о работе украинских систем ПВО пока не поступало. Западные покровители киевского режима, как отмечается, не могут обеспечить своих подопечных эффективными зенитными ракетами типа Patriot PAC-3. Остальные средства ПВО бессильны против целей, движущихся на гиперзвуковых скоростях. Кроме того, поступает информация о взрывах в Кривом Роге, Виннице и Днепропетровской области – туда также прилетела баллистика. Однако ночные "подарки" не ограничатся этим: в сторону вражеской территории уже направляются многочисленные группы барражирующих боеприпасов "Герань". Также ожидаются пуски крылатых ракет с тяжелых бомбардировщиков. Не исключено применение и других средств поражения.
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Юрий Ильинов
Российская "Герань", похоже, сбила украинский истребитель F-16 Вечером в среду стало известно, что украинские Воздушные силы, по заявлениям источников, потеряли американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Инцидент произошел при попытке перехвата российских барражирующих боеприпасов "Герань". Пилот катапультировался, после приземления его доставили в медицинское учреждение. Это уже шестой самолет данного типа, потерянный противником. Командование части, как и ожидалось, говорит о возникновении нештатной ситуации на борту. Это может означать что угодно - в том числе попадание ракеты "воздух - воздух" типа Р-60 или Р-73, которыми оснащаются беспилотники "Герань". Можно вспомнить недавний случай с украинским Ми-8, на борту которого находились четыре человека. Тогда источники противника прямо сообщали, что вертолет был атакован нашим БПЛА. Также не исключено, что крылатая машина могла просто столкнуться с дроном - такое уже случалось с авиатехникой врага.
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