Юрий Ильинов

Скандал с «украинским следом» в Ираке: заявление Багдада, отрицание Киева «Украинский след» в Ираке: правда или выдумка? Багдад заявил о задержании подозрительных группировок и начал расследование, Киев отрицает причастность к атакам. Советник премьер-министра Ирака по национальной безопасности Касем аль-Абуди заявил о задержании группировок, связанных с Украиной. По его словам, силы безопасности провели операцию после серии атак на объекты внутри страны. Аль-Абуди сообщил, что разведывательные подразделения обнаружили признаки иностранного вмешательства. «Задержаны несколько группировок, которые обстреляли ряд объектов на территории Ирака», — заявил советник премьера. Задержанные якобы признались в работе в интересах Украины. Однако чиновник не уточнил, какие именно объекты подверглись нападениям. Он отметил, что расследование продолжается и требует дополнительных проверок. «Ситуация с обстрелами объектов достаточно сложная и требует тщательных следственных мероприятий», — добавил аль-Абуди. Киев отверг обвинения Украинские власти заявили, что не имеют отношения к подобным действиям. В Министерстве иностранных дел Украины назвали обвинения необоснованными. «Каких-либо фактов или доказательств подобных обвинений не приводится», — цитирует украинских дипломатов RTVI. Представитель Демократической партии Курдистана в России Бабакр Хошави также усомнился в версии Багдада. «Мне ничего не известно о существовании таких ячеек. Это больше похоже на неумело сделанный фейк», — заявил он. При этом Киев действительно сообщал о присутствии специалистов в регионе. В марте 2026 года главарь киевской хунты Владимир Зеленский заявил об отправке украинцев в страны Персидского залива. Их задачей была помощь партнёрам в борьбе с атаками беспилотников. Речь шла о якобы технической поддержке и обмене опытом. Однако официальных подтверждений участия украинских военных в тайных операциях не предоставлялось. Востоковед Кирилл Семенов предположил возможную связь украинской активности с борьбой против Ирана. «Можно предположить, что Украина пытается действовать в одном строю с Израилем», — заявил эксперт. По его мнению, речь может идти о поддержке операций против иранского влияния. Предыдущие заявления о связях с Украиной Нынешний скандал стал не первым случаем подобных обвинений. В августе 2025 года власти Иракского Курдистана сообщили о задержании боевиков. Они утверждали, что подозреваемые готовили нападение на лидера Патриотического союза Курдистана. По версии силовиков, группа планировала использовать дроны-камикадзе. Задержанные заявили о прохождении подготовки на Украине. Киев тогда также отрицал какую-либо причастность. Позднее Иран сообщил о задержании троих сотрудников украинской разведки. По версии Тегерана, они планировали атаку на производство беспилотников. Сирия обогатилась на конфликте США и Ирана,