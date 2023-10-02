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Зарема Салихова: «Ивич был в моих списках в 2021-м – люди из совета директоров даже слушать не стали. А теперь выкупать его у «Краснодара»? Что за бред!»

Зарема Салихова: «Ивич был в моих списках в 2021-м – люди из совета директоров даже слушать не стали. А теперь выкупать его у «Краснодара»? Что за бред!»

Ранее появилась информация, что красно-белые интересуются тренером «Краснодара», в контракте которого прописаны отступные в размере 900 тысяч евро.

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