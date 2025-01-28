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Названа сумма, которую неизвестные заплатили русской вдове убийцы Кеннеди

Названа сумма, которую неизвестные заплатили русской вдове убийцы Кеннеди

Как удалось подсчитать aif.ru, вдова Ли Харви Освальда (человека, официально названного убийцей президента США Джона Кеннеди) извлекла финансовую выгоду из гибели как самого Кеннеди, так и своего супруга.

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