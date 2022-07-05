Что скрывает НАТО

Столтенберг лжет Источник www.segodnia.ru Генсек НАТО Йенс Столтенберг сделал весьма значимое заявление на второй день сборища верхушки натовцев в Мадриде: «НАТО давно готовилось к этому, не то, чтобы 24 февраля мы осознали, что Россия опасна.