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Что скрывает НАТО

Что скрывает НАТО

Столтенберг лжет Источник www.segodnia.ru Генсек НАТО Йенс Столтенберг сделал весьма значимое заявление на второй день сборища верхушки натовцев в Мадриде: «НАТО давно готовилось к этому, не то, чтобы 24 февраля мы осознали, что Россия опасна.

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