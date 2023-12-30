Показаны кадры отстрела ракетой Х-101 ВКС РФ ложных целей для обмана средств ПВО

Украинские телеграм-каналы и пресса бурно обсуждают вчерашнюю дневную и сегодняшнюю ночную массированные воздушные атаки ВС РФ по военным и связанным с военкой целям на подконтрольной Киеву территории Украины, включая оккупированные части российских регионов.