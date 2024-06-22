6 килограммов сыра похитил житель Твери из магазина

В Твери сотрудники полиции задержали любителя сыра. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД региона. Кража произошла в одном из магазинов города, где неизвестный мужчина похитил несколько видов сыра в различных упаковках.
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