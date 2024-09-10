В Госдуме заявили, что дети мигрантов должны учиться в школах платно. Конец «эпопеи благотворительности»

БВ Борис Выдрин К этому всё и готовится - раздувают "общественное мнение."

Ольга Зачем придумывать разные условия для обучения мигрантских детей? Надо просто принять закон, запрещающий тащить мигрантские семьи в Россию. Мигрантские дети должны учиться в своих странах.