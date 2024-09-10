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В Госдуме заявили, что дети мигрантов должны учиться в школах платно. Конец «эпопеи благотворительности»

В Госдуме заявили, что дети мигрантов должны учиться в школах платно. Конец «эпопеи благотворительности»

Проект закона о платном образовании для детей «иностранных специалистов» направили Михаилу Мишустину.

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Комментарии
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БВ
Борис Выдрин
К этому всё и готовится - раздувают &quot;общественное мнение.&quot;
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15 час.
Ольга
Зачем придумывать разные условия для обучения мигрантских детей? Надо просто принять закон, запрещающий  тащить мигрантские семьи в Россию. Мигрантские дети должны учиться в своих странах.
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13 час.
Игорь Кузнецов
Наконец-то проект такого Закона будет представлен на рассмотрение в ГД РФ. Будет голосование, хорошо бы посмотреть как голосовали депутаты - поимённо, т.е. &quot;открытое голосование&quot;.
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2 час.

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