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Косачев: сделки по продовольствию нужно заключать без участия Запада

Любые сделки по продовольствию должны заключаться без участия Запада и даже без его посредничества. Такое мнение выразил вице-спикер Совфеда Константин Косачев, комментируя в своем Telegram-канале приостановку участия России в «зерновой сделке».

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