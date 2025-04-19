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В Госдуме предложили внести выплаты для домохозяек

В Госдуме предложили внести выплаты для домохозяек

Автором законопроекта выступил Владимир Жириновский.Ярослав Нилов, возглавляющий комитет по социальной политике (ЛДПР), сообщил РИА Новости о грядущем внесении в Госдуму законопроекта, предусматривающего материальную поддержку для женщин, занимающихся ведением домашнего хозяйства.

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