Бастрыкин потребовал доклад по "треснувшей" двухэтажке в Барнауле

15 января из дома по улице Партизанской, 70б, экстренно эвакуировали жильцов Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации о двухэтажном доме по ул.
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