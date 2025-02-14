В Китае вышла в свет книга о важных идеях Си Цзиньпина по усилению и улучшению работы по национальным вопросам

Пекин, 13 февраля /Синьхуа/ -- Книга о важных идеях генерального секретаря ЦК КПК Си Цзиньпина по усилению и улучшению работы по национальным вопросам на днях была совместно выпущена в свет издательствами "Жэньминь чубаньшэ" и "Миньцзу чубаньшэ".