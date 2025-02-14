Китай
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Китай

5 подписчиков

В Китае вышла в свет книга о важных идеях Си Цзиньпина по усилению и улучшению работы по национальным вопросам

Пекин, 13 февраля /Синьхуа/ -- Книга о важных идеях генерального секретаря ЦК КПК Си Цзиньпина по усилению и улучшению работы по национальным вопросам на днях была совместно выпущена в свет издательствами "Жэньминь чубаньшэ" и "Миньцзу чубаньшэ".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх