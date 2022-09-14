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Захарова: значительная часть лиц, сопровождающих делегацию Лаврова на Генассамблее ООН, еще не получила американские визы

Захарова: значительная часть лиц, сопровождающих делегацию Лаврова на Генассамблее ООН, еще не получила американские визы

Значительная часть лиц, сопровождающих делегацию российского министра иностранных дел Сергея Лаврова на Генеральной Ассамблее ООН, еще не получила американские визы.

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