Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Мрачные прогнозы на будущее России, и есть ли в них здравый смысл

Мрачные прогнозы на будущее России, и есть ли в них здравый смысл

ПРОСТО  О  СЛОЖНОМ Задача либералов в наше сложное время довольно проста. С одной стороны надо пугать население будущими мрачными временами, с другой рисовать - безоблачную картину, если Россия вернется на либеральный путь.

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Комментарии
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Неизвестно Неизвестно
Так будущее это не только рабочая сила, это и экология и безопасность, образование, здоровье, благоустройство, красота и эстетика и много ещё чего
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13 час.
Неизвестно Неизвестно
Мне не безразлично что меня окружает, мусор, шум, некачественная еда или гармония, чистота, здоровая экология и безопасность, уверенность в том что я защищена, например от паводка
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13 час.

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