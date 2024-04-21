ПРОСТО О СЛОЖНОМ Задача либералов в наше сложное время довольно проста. С одной стороны надо пугать население будущими мрачными временами, с другой рисовать - безоблачную картину, если Россия вернется на либеральный путь.
Мрачные прогнозы на будущее России, и есть ли в них здравый смысл
Комментарии
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Так будущее это не только рабочая сила, это и экология и безопасность, образование, здоровье, благоустройство, красота и эстетика и много ещё чего
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13 час.
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Мне не безразлично что меня окружает, мусор, шум, некачественная еда или гармония, чистота, здоровая экология и безопасность, уверенность в том что я защищена, например от паводка
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13 час.
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