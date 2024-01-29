Депутат Рады Костенко: ВСУ будут обороняться в текущем году

В текущем году Вооруженные силы Украины перейдут в глухую оборону, так как поддержка со стороны западных стран стала значительно меньше, заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник Службы безопасности Украины Роман Костенко.