Депутат Рады Костенко: ВСУ будут обороняться в текущем году

В текущем году Вооруженные силы Украины перейдут в глухую оборону, так как поддержка со стороны западных стран стала значительно меньше, заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник Службы безопасности Украины Роман Костенко.
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