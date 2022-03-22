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Украинцам об Украине от украинца

Украинцам об Украине от украинца

Сегодня, после начала на Украине и Донбассе законной спецоперации России по обеспечению безопасности как Донбасса, так и самой Украины, её мирных жителей, оккупированных нацистами и лютыми фашистами, многие украинцы, предавая самих себя, своих же отцов и дедов, своих предков, свой род, говорят о том, что якобы Россия – это оккупант, захватчик, и пришла “на нашу […] Сегодня, после начала на Украине и Донбассе законной спецоперации России по обеспечению безопасности как Донбасса, так и самой Украины, её мирных жителей, оккупированных нацистами и лютыми фашистами, многие украинцы, предавая самих себя, своих же отцов и дедов, своих предков, свой род, говорят о том, что якобы Россия – это оккупант, захватчик, и пришла “на нашу землю”.

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