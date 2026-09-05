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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Эмма Мессеман обновила личный и бельгийский рекорды результативности на чемпионатах мира (27 очков)

Бельгия обыграла Турцию (89:75) в первом матче на ЧМ-2026. Лидер команды Эмма Мессеман – действующий MVP Евробаскета – стала самой результативной в матче.

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