Как потомки древлян до сих пор мстят русским

Сергей ЕПолитикаКак потомки древлян до сих пор мстят русским Некоторые люди считают, что прошлое не имеет значения и не оказывает влияния на наше сегодняшнее бытие.Вернуться к статье205НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИрина52По сути автор прав. НО: 1.Ландсбергис все-таки литовский политик, а не латвийский, и к Латвийской ССР отношения не имеет. И, во вторых, та роль, которую сыграла достаточно большая часть эмигрантов и раскулаченных в качестве пособников нацизма ДОКАЗЫВАЕТ справедливость и своевременность сталинских репрессий и вредоносность "толерантности" политики эпох Хрущева и Горбачева.СКСергей КейзеровНе являюсь потомком древлян или каких-нибудь коллаборационистов, но не могу не заметить: отобрать корову в голодный год - вовсе не то же самое, что отобрать сегодня 50 тыс рублей.Ирина52Кстати, о коровах. Именно вмешательство Сталина позволило ввести в устав колхозов право колхозников на личный скот (до трех коров, в частности) огород содержание птиц, кроликов и так далее. А вот "демократичный " Хрущев обрезал подворье по максимуму, тем самым создав дефицит продовольствия в индустриальных районах, где не было достаточного подвоза его на колхозный рынок.ААнатолийСергей, а корову как отбирали? Вы знаете? Вот Гозман с Никулиным скажут, что отбирали, чтобы кормить коммуняк в правлении колхозов организуемых. А мне родители совсем другое рассказывали.Владимир EвтушенкоА у кого отобрали? Приведите пример, а не понос Солженицера.Ирина52Если Вы о продразверстке - то альтернативой был голодный тиф и вымирание жителей городов. Если о раскулачивании - то голод был результатом неспособности крестьян-единоличников стать базой для индустриализации и накормить страну, в то же время обеспечив руками и головами индустрию. А без индустрии Гитлер получил бы свой блицкриг. Кстати, почитайте историю Англии про "огораживание". Отрыв крестьянина от земли - условие индустриализации на базе машинной революции вполне объективное, а не злая или добрая воля большевиков. И сталинский вариант был куда гуманнее английского "огораживания",когда арендаторов сгоняли с земли,создавая пастбища для овец, а потом как бродяг либо отправляли на каторгу, либо вешали. Выжили только те, кто сам сумел добраться до городов и найти там работу. Сталинский вариант при всей видимой жестокости сохранил гораздо больше жизней.TFTatyana FedotovaКстати этих ярых раскулачивающих в 30-х на местах, которые наделали много беды, раскулачивая просто работящих крепких хозяев и тем самым вредя , а не помогая советской власти в индустриализации страны, потом в 37 самих расстреляли. Не надо злоупотреблять властью и зверствовать. На местах часто старались некоторые навредить конкретным людям, свои шкурные интересы продвигая. Сволочей, что тогда, что сейчас полно. Но Вы правы при всей жестокости и жесткости тех лет, Сталин по сравнению с руководителями третьего рейха и " союзниками" ангел. А они подлые мерзкие сволочи как были , так и остались.ААнатолийТема злоупотреблений при раскулачивании - любимая тема антисоветчиков. Ах, как смакуют, какой гешефт извлекали да и сейчас извлекают. Вот в Польше тех времён крестьянам землю дали, никого в колхозы не загоняли, и Польша "процветала", за неделю немцам сдалась. А несчастное раскулаченное крестьянство в СССР фашизм позволило раздавить. А ведь немцы на оккупированных территориях обещали крестьянам - " повесим Сталина и эх, заживём, матка"! Что-то не складывается у критикующих политику Сталина вообще и в сельском хозяйстве в частности.TFTatyana FedotovaПолностью с Вами согласна. Кстати , на базе колхозов создавались партизанские отряды и работало подполье в тылу врага. А в тылу советском именно коллективное выживание и работа в колхозах помогла крестьянам и самим выжить и солдат на фронтах кормить и помочь своим коллективным трудом победить врага. А скольких беженцев приняли, согрели советские люди в Сибири? ВМЕСТЕ- это сила! Всегда есть плюсы и минусы в любом деле. Плохо, когда люди во всём , что было с Россией, видят одни минусы. Это и не умно, и подло.Ирина52Между прочим, еще в 60-е поляки с "процветающими" без колхозов крестьянами -единоличниками были сущим бедствием для Прибалтики. В частности, в Даугавпилсе (это Латвия) ,где я родилась и выросла, периодически пустели прилавки из-за шоп-туров (говоря по современному) туристов из Польши, скупавших всё подряд. Так что для крупной индустрии колхозы - лучшая база, чем хутора.Владимир EвтушенкоКакую вы фуйню солженицеровскую несёте, аж уши вянут.TFTatyana FedotovaСолженицына не уважаю, если что. И он говорит абсолютно не то, что я.ААнатолийЕвтушенко, Вы не перепутали. Причём Солженицин?Владимир EвтушенкоА при том, что Татьяна восхваляет упырей-кулаковААнатолийВладимир Евтушенко, я не увидел восхваления кулаков у Татьяны. А вот, то что работящих крестьян многих несправедливо "раскулачивали" это факт. Мой дед по отцу был "раскулачен". Но......не радуйтесь. Вернули после суда всё, кроме того, что уже продали. Вы, я думаю об этом и не слышали. Призадумайтесь. Отец мне рассказывал. Я был удивлён. Было это в Белоруссии в 30-х.Василий ЦеловальниковСогласен с А.Роджерсом!!!Православный Коммунист Православный Коммуниста древляне что не русские чтоль !!!...Игорь КацюбаВсё относительно, на своём примере моя семья начало своё берёт с западной Украины, мой прадед и дед были раскулачены и сосланы в Казахстан , дед был призван в КА дошёл до Берлина весь в орденах и медалях , мой отец был главным инженером на ГЭС, я служил в ВМФ, ни какой обиды на Родину нет , не сложись так судьба могли стать хутарянами - бендеровцами ,как многие выходцы из тех мест.Владимир EвтушенкоПри чём здесь древляне? Они то же русское племя, что и кривичи, поляне и другие. И никакого отношения к прибалтике древляне не имели. Малограмотен всё же Роджерс.вага карлитоТак неужели непонятно что мы сами культивируем этот культ и подпитываем его подогревая постоянный интерес к подобным оценкам?!!Звучит конечно подобная черта мазохизма и благородный гнев в ответ но это глупость и скажи что нужно прекратить ее качать сразу обвинят в том что это цензура и нападки на свободу! Считаю что практику эту нужно немедленно прекращать и виноваты в этом все средства массовой информации которые просто смакуют и без того понятные всем вещи!Если эту практику прекратить то и русофобия без подпитки к ней интереса сама собою станет ненужной! Журналисты помаятся и начнут интересоваться другими вещами белее нужными!Комментировать
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