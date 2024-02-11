Хакеры совершили более 600 млн DDoS-атак на портал «Госуслуги» в 2023 году

Вице-президент «Ростелекома» Игорь Ляпунов на Дне госуслуг, проводимом в рамках международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ в Москве, заявил, что киберпреступники совершили более 600 млн DDoS-атак на портал «Госуслуги» в 2023 году.