Хакеры совершили более 600 млн DDoS-атак на портал «Госуслуги» в 2023 году

Вице-президент «Ростелекома» Игорь Ляпунов на Дне госуслуг, проводимом в рамках международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ в Москве, заявил, что киберпреступники совершили более 600 млн DDoS-атак на портал «Госуслуги» в 2023 году.
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