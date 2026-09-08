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Слух о допвзносе в ЖКХ-платежи в Подмосковье из-за атак БПЛА опровергли

Слух о допвзносе в ЖКХ-платежи в Подмосковье из-за атак БПЛА опровергли

Подмосковные власти якобы предложили включить в платежи управляющим компаниям дополнительный взнос — сумма пойдет на восстановление домов после беспилотных атак.

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